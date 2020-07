Stasera in tv 6 luglio, su Iris in seconda serata torna l'immortale Christopher Lambert: la trama del film Highlander

06 luglio 2020 a

Highlander è il film che propone Iris in seconda serata stasera in tv, 6 luglio, a partire dalle ore 23.17. Pellicola fantasy ma allo stesso tempo di azione e romantica per la regia di Russell Mulcahy. Nel cast Christopher Lambert, Roxanne Hart, Sean Connery, Clancy Brown. Un film avvincente che per certi versi ha fatto la storia del suo genere, di sicuro quella di Christopher Lambert. Racconta le avventure dell'immortale Duncan MacLeod: la sua vita si spezza soltanto se la sua testa viene staccata dal corpo ed è costretto a confrontarsi con i suoi simili in duelli all'ultimo sangue. Perché alla fine ne rimarrà soltanto uno e riceverà la ricompensa.