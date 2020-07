Stasera in tv 6 luglio, in seconda serata su Rai 1 le storie di Monica Maggioni: il crollo del ponte sul Magra

06 luglio 2020 a

Stasera in tv 6 luglio su Rai 1 in seconda serata, a partire dalle ore 23.50, torna Sette Storie, l'appuntamento settimanale con Monica Maggioni che va a caccia delle "storie nascoste" in epoca di Coronavirus. La seconda vicenda che propone è quella del crollo del ponte sul fiume Magra, ad Aulla. Che legami ci sono con il disastro del ponte Morandi di Genova? E cosa è cambiato per la nostra sicurezza dopo questi anni di problemi e di crolli di alcune importanti infrastrutture del Paese? Monica Maggioni cercherà risposte. Nella consapevolezza che la situazione delle infrastrutture nel nostro Paese è sempre peggiore.