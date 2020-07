Morto Ennio Morricone, le celebri colonne sonore che hanno fatto la storia del cinema | Video

06 luglio 2020 a

È morto oggi, all’età di 91 anni, Ennio Morricone. Il musicista e compositore, celebre in tutto il mondo per aver firmato alcune delle colonne sonore più iconiche della storia del cinema, si è spento in una clinica di Roma, dove era ricoverato per la rottura del femore a seguito di una caduta.

Nel 2007 ha ricevuto il premio Oscar alla carriera «per i contributi magnifici all’arte della musica da film», dopo essere stato nominato per 5 volte tra il 1979 e il 2001 senza aver mai ricevuto il premio. Nove anni più tardi ottiene il suo secondo Oscar per le partiture del film di Quentin Tarantino, The Hateful Eight. Nel corso della sua carriera,

Morricone ha vinto anche 3 Grammy Awards, 4 Golden Globes, 6 Bafta, 10 David di Donatello, 11 Nastri d’argento, 2 European Film Awards, un Leone d’Oro alla carriera e un Polar Music Prize, vendendo oltre 70 milioni di dischi.

Fra gli ultimi riconoscimenti tributati al grande maestro, l’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana, ricevuta il 27 dicembre 2017.