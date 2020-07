Morricone morto, stasera in tv la premiazione dei Nastri d'Argento a lui dedicata

06 luglio 2020 a

Sarà dedicata a Ennio Morricone, scomparso oggi all'età di 91 anni, la serata di premiazione dei "Nastri d'Argento 2o2o". Saranno consegnati al museo Maxxi di Roma per via delle precedure di sicurenza anti Covid. Niente Taormina, niente red carpet e niente consegna sul palco. La cerimonia sarà dal vivo e non virtuale come i David di Donatello.

Morto Ennio Morricone, è stato il grande maestro delle colonne sonore

A condurre la cerimonia di consegna dei prestigiosi premi del sindacato dei Giornalisti Cinematografici Italiani è Anna Ferzetti (l’anno scorso premiò con un bacio il compagno Piefrancesco Favino). L'appuntamento è su Rai Movie a partire dalle ore 21,10.