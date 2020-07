Belen Rodriguez e Stefano De Martino, la rottura costa: lui condurrà da solo il Festival di Castrocaro in tv

Difficile rivederli insieme il 27 agosto prossimo

Una rottura che costa anche dal punto di vista professionale. E' quella fra Stefano De Martino e Belén Rodriguez. Secondo le rivelazioni di Dagospia, il conduttore di Made in Sud sarà da solo alla guida della prossima edizione del Festival di Castrocaro, condotto lo scorso anno insieme alla moglie. Sarebbe complicato rivederli affiatati e vicini su un palco tanto popolare considerati i rapporti che legano oggi i due coniugi.

È per questo motivo che, in onda su Rai2 per il secondo anno, il concorso canoro dovrebbe vedere sul palco il solo De Martino, senza la moglie. A meno di eventuali colpi di scena, quindi, il 27 agosto prossimo Stefano condurrà da solo il Festival di Castrocaro.