Belen Rodriguez, foto provocazione: "Sono felice! E voi?". Follower scatenati

Il messaggio che lancia Belen Rodriguez dal suo profilo Instagram non lascia spazio a dubbi: "Sono felice". La showgirl, presentatrice e modella argentina pubblica una bella foto in cui è seduta su una sedia sospesa di vimini e il messaggio che accompagna l'immagine è inequivocabile: "Feliz! E voi?". Un post che sembra essere una risposta ai tanti che negli ultimi giorni hanno ipotizzato che stia vivendo un momento particolarmente difficile dopo la separazione da Stefano De Martino. Evidentemente Belen sostiene l'esatto contrario. Ovviamente la foto scatena non solo la solita ondata di like, ma anche i commentatori. In diversi sostengono che il suo sguardo più che felice sia triste.