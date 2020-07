Stasera in tv, 6 luglio, nuovamente in onda Le Iene con lo "Speciale Chico Forti"

06 luglio 2020 a

a

a

Stasera in tv, 6 luglio, va nuovamente in onda la puntata de "Le Iene" dal titolo "Speciale Chico Forti“. Il programma è dedicato all’imprenditore italiano che nel 2000, negli Stati Uniti, è stato condannato all’ergastolo per l’omicidio di Dale Pike. Nello speciale si ripercorrano i momenti chiave della vicenda e tutte le anomalie finora emerse. Gaston Zama, la Iena che si occupa del caso ormai da anni, aveva presentato nuovi elementi e le testimonianze emerse.

Marco Pantani, il servizio de Le Iene. Tutto quello che non torna: suicidio o omicidio? | Video

Durante lo speciale ci saranno di nuovo i due toccanti incontri avvenuti qualche mese fa oltre oceano: quello con Forti, all’interno del penitenziario di massima sicurezza a Miami e, per la prima volta, quello con i figli di Chico che attualmente vivono alle Hawaii. Infine altre due testimonianze esclusive