Morricone morto, Mediaset gli rende omaggio stasera in tv con il film "Baarìa"

06 luglio 2020 a

a

a

Stasera in tv, 6 luglio, anche Mediaset rende omaggio al compositore Ennio Morricone morto a 91 anni. Su Canale 5 (ore 21,20) andrà in onda il film realizzato da Giuseppe Tornatore nel 2009 dal titolo ‘Baarìa’, racconto di tre generazioni di una famiglia siciliana lungo un arco di tempo che va dal primo dopoguerra agli anni ’80. Il film segna un’ulteriore collaborazione tra Morricone e il regista siciliano dopo l’indimenticabile colonna sonora realizzata per "Nuovo cinema paradiso", grazie al quale Tornatore si aggiudicò l’Oscar per il miglior film straniero nel 1990.