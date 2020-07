Temptation Island, concorrenti e tentatori: quanto vengono pagati. Le indiscrezioni sui guadagni

06 luglio 2020 a

Temptation Island 2020 vola verso la seconda puntata, in onda su Canale 5 in prima serata. Molti fan del reality si domandano quanto guadagnano i concorrenti (sono sei le coppie in questa edizione) e i tentatori.

Difficile sapere qualcosa sui compensi. Alcune informazioni le ha comunque date il sito specializzato in notizie di gossip Dagospia, che aveva svelato i cachet di Temptation Island 2017.

Le coppie di Temptation Island, prima di entrare nel villaggio, firmano - secondo la fonte ribattuta da Money.it un contratto che prevede un compenso pari a 1.800 euro per circa due settimane di permanenza nel programma. La durata massima nel villaggio è di 21 giorni e ciò porterebbe il guadagno a 2.700 euro.Le coppie, come nel caso di Sofia ed Alessandro di Perugia dopo la prima puntata dell'edizione 2020, possono decidere anche di avere il falò di confronto e andarsene prima della “fine naturale” del programma. Al compenso in denaro bisogna aggiungere anche le 3 settimane all inclusive offerte dal programma ai concorrenti in un resort da sogno in Sardegna.

Le cifre rivelate da Roberto D’Agostino, precisiamo, si riferivano a una vecchia edizione e non sono mai state confermate dalla casa di produzione o dai diretti interessati. Negli anni Temptation Island ha acquisito sempre maggiore popolarità, anche grazie al boom di pagine social come Trash Italiano che hanno contribuito a far alzare gli ascolti.