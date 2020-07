Stasera in tv, 6 luglio, c'è Quarta Repubblica: Porro annuncia "tre documenti inediti" in grado di scagionare Berlusconi

06 luglio 2020 a

Stasera in tv, 6 luglio, appuntamento con Quarta Repubblica. Nicola Porro anticipa che farà vedere "tre documenti inediti" in gradi di scagionare Silvio Berlusconi sulla presunta sentenza pilotata Mediaset-Agrama. "Si tratta di testimonianze riguardanti Antonio Esposito - presidente della Cassazione che condannò il leader di Forza Italia per frode fiscale - regolarmente raccolte dalla difesa e consegnate alla Corte di Strasburgo" fa sapere il conduttore della trasmissione che va in onda su Rete4 (ore 21,25).

"Berlusconi condannato a priori": l'audio che Porro divulga a Quarta Repubblica

