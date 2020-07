Stasera in tv, 6 luglio, c'è "Made in Sud" con Stefano De Martino e Fatima Trotta. Le anticipazioni

06 luglio 2020 a

Stasera in tv, 6 luglio, appuntamento con la quarta puntata (in replica) di "Made in Sud" il varietà condotto da Stefano De Martino e Fatima Trotta (Rai2, ore 21,20). Ad accompagnare i telespettatori, tra gag, musica e risate ci saranno non sono i collaudati padroni di casa, ma anche l’attore e comico Biagio Izzo con le sue incursioni.

Ospite della puntata: Enzo Avitabile, una leggenda della world music che per l’occasione condividerà il palcoscenico con Valerio Jovine per lanciare il progetto musicale Baby Groove. Non solo, anche questa settimana ci sarà Sal Da Vinci pronto a presentare per la prima volta il nuovissimo singolo “So Pazz’ E Te” con Vale Lambo.Tanti i comici: da Paolo Caiazzo a Mino Abbacuccio, da Mariano Bruno a Ciro Giustiniani, da Enzo e Sal a I Ditelo Voi.