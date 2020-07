Morricone morto, la Rai cambia programmazione. Stasera in tv "C'era una volta in America"

06 luglio 2020 a

La morte di Ennio Morricone lascia un vuoto incolmabile anche nella Rai, che è stata la casa di Ennio Morricone per un solo giorno. Come racconta in una nota l'azienda del servizio pubblico: "Assunto in Rai, come è noto dopo un solo giorno lasciò l’Azienda, scegliendo di dedicarsi interamente alla creatività e alla musica". La Rai ha immediatamente cambiato programmazione televisiva.

Su Rai3 stasera in tv, in prima serata, andrà in onda il film "C'era una volta in America" di Sergio Leone (ore 20.30). Su Rai 1 dopo il Tg1 delle 20 andrà in onda un'intervista di Fabio Fazio a Ennio Morricone in una puntata di "Che Tempo Che fa" del 2017. Anche Techetechetè celebra il Maestro con una puntata speciale dal titolo "C'era una volta…Ennio" mentre è dedicata al grande compositore la serata di premiazione della 74ma edizione dei Nastri d’Argento in onda questa sera alle 21.10 su Rai Movie dal Museo MAXXI a Roma.