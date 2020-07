Temptation Island 2020, Sofia e Alessandro le anticipazioni sul falò del 9 luglio: gli indizi in un video

06 luglio 2020 a

a

a

Alessandro ha chiesto un falò di confronto alla fidanzata Sofia. Era su tutte le furie dopo aver sentito (lei nega di averlo tradito mai e di corna ne attribuisce invece a lui) ciò che ha detto lei in un incontro con un single di Temptation Island 2020 e così si è chiusa la prima puntata del reality di Canale 5, lo scorso giovedì 2 luglio. Dovrà essere Sofia a concedere ad Alessandro l'incontro in questione.

Temptation Island 2020, Alessandro e la crisi con Sofia: "E' scappata 2-3 volte, 6 mesi di corna" | Video

Ci sarà? Nulla di preciso trapela sull'incontro che potrebbe anche far scoppiare la coppia di Perugia i cui rapporti a distanza sono molto tesi. Adesso, Witty tv, ha reso note in un video alcune anticipazioni della puntata di giovedì 9 luglio in prima serata, che si possono desumere dalle immagini. Una di queste ritrae Alessandro che di notte avanza in spiaggia. Molti fan pensano che sia il segnale, l'indizio che il confronto si farà. In attesa di giovedì, proponiamo il video.

Guarda qui il video con le anticipazioni di giovedì 9 luglio su Canale 5