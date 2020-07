Temptation Island 2020, anticipazioni sulla puntata del 9 luglio: Manila Nazzaro vicina a un tentatore. La reazione di Amoruso

Cosa succederà nel secondo appuntamento

Spifferi sulla seconda puntata di Temptation Island 2020 in onda giovedì 9 luglio in prima serata su Canale5. Nella puntata di esordio, il fidanzato ex calciatore Lorenzo Amoruso, ha ammesso di sentire la mancanza di Manila e ha disegnato cuori sulla sabbia. Manila Nazzaro, la fidanzata, secondo le anticipazioni, si è invece avvicinata pericolosamente a un tentatore con grande sorpresa di Lorenzo andato su tutte le furie.

Una situazione la sta vivendo l'altra coppia vip (sono sei in tutto, quattro sono nip) formata da Antonella Elia e Pietro Delle Piane. L'attore e doppiatore, dopo aver visto troppe effusioni tra Antonella e un single, ha confidato a una tentatrice: "Io di tutto, Pietro c'è sempre ma se tiri la corda finisci che Pietro non c'è più".