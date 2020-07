Meghan Markle, la rivelazione: "Kate disse a Harry di non sposarla ma lui voleva rimpiazzare mamma Diana"

06 luglio 2020 a

Le verità sulla Royal family britannica si arricchiscono di un nuovo capitolo. E riguardano, un classico del periodo, Meghan Markle e il marito Harry e anche Kate Middleton moglie del principe William.

La nuova rivelazione in un libro: «Kate Middleton disse a Harry di non sposarla». Un libro molto atteso, dal titolo "Royals al War", in uscita il 23 luglio in Gran Bretagna. La fonte confermerebbe il rapporto burrascoso fra Meghan e Kate. Tanto che la duchessa di Chambridge aveva avvertito il cognato di non sposarla.

Kate avrebbe avuto sentore delle conseguenze di quelle nozze.

L'allontanamento tra Harry e i Cambridges sarebbe iniziato proprio dopo l’incontro del secondogenito di Diana con Meghan Markle. Gli autori di Royals at War, Dylan Howard e Andy Tillett, raccontano di come i Cambridges abbiano insistito affinché Harry non la sposasse.

«Harry cercava una figura per rimpiazzare sua madre lady Diana, così crudelmente scomparsa a un’età vulnerabile», scrivono i due giornalisti.

Kate lo aveva intuito e cercò di ricordargli «che stava uscendo con qualcuno con una vita completamente diversa, un passato e una carriera differenti e che ci voleva loro del tempo e dell’attenzione per integrarsi». «Penso che Harry senta che non può proteggere la madre e che quindi si impegni al massimo per proteggere sua moglie», ha rivelato una fonte. Harry avrebbe continuato a inimicarsi tutti spendendo tanti soldi e rinunciando a essere parsimonioso.