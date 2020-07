Belen Rodriguez e Nina Moric, ecco il video dell'abbraccio che sancisce la pace

06 luglio 2020 a

Belen Rodriguez e Nina Moric: dalla guerra alla pace. Eccolo il video dell'abbraccio tra le due showgirl di cui ha dato notizia il seguitissimo sito Dagospia. A pubblicarlo è wonderlandcapri che sulle sue Instastorie mostra le immagini dell'attimo in cui le due si parlano intensamente e poi si abbracciano con grande affetto. Una pace "storica" considerando che in passato i rapporti sono stati impossibili al punto da arrivare davanti al giudice per la querela di Belen nei confronti della Moric. Ora, proprio nel momento della fine della storia tra Rodriguez e Stefano De Martino, arriva l'inatteso video dell'abbraccio nel locale di Capri.