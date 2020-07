Ennio Morricone morto, Vasco Rossi: "La sua arte non morirà mai"

06 luglio 2020 a

Anche Vasco Rossi ricorda Ennio Morricone. Il rocker di Zocca lo fa con un post sul suo profilo Instagram. Pubblica una foto del maestro con la bacchetta in mano e poche parole che lasciano il segno. "Il privilegio dell'artista - scrive il Blasco - è morire sapendo che la sua arte non morirà mai. W il maestro Ennio Morricone". In un'ora il post ottiene oltre 37mila like e una lunga serie di commenti. E c'è persino chi azzarda un parallelo: "La sua musica rimarrà in eterno... proprio come la tua".