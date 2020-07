Morto Ennio Morricone: le colonne sonore e i suoi successi più grandi I Video

06 luglio 2020 a

Ennio Morricone è morto nella notte in una clinica romana per le conseguenze di una caduta. Il grande musicista e compositore, è stato autore delle colonne sonore più belle del cinema italiano e mondiale: da Per un pugno di dollari a Mission passando per C'era una volta in America e Nuovo cinema Paradiso. Ricchissima la sua produzione, oltre 500 colonne sonore per film o serie tv, di cui 60 premiate.

Versatile e d'avanguardia, tra le sue innovazioni più riconoscibili c'è l'uso della voce umana. Come quella (di Edda Dell'Orso) che accoglie l'arrivo alla stazione di Claudia Cardinale in C'era una volta il West. Con Sergio Leone forma un fortunato sodalizio artistico, ma nel corso della sua carriera scrive musica per molti e importanti registi stranieri (Roland Joffe per Mission e Brian De Palma per Gli Intoccabili). L'incontro con Quentin Tarantino per The hateful Eight gli fece conquistare il Golden Globe e l'Oscar nel 2016, undici anni dopo quello alla carriera a dimostrazione della sua grande vitalità artistica.