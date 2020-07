Chiara Ferragni, scatti sexy: calze a rete e scollatura da capogiro. Instagram bollente

La compagna di Fedez in versione hot

Chiara Ferragni e gli scatti hot su Instagram che conquistano i follower. Calze a rete e scollatura da capogiro, la compagna di Fedez in versione sexy conquista migliaia di like e scatena commenti.

Commenti di ammirazione - Chiara appare bellissima - e anche hater scatenati perché quelli non mancano mai. Resta il fatto che la foto che impazzire il web vede la Ferragni ritratta seduta con le gambe accavallate, con le calze a rete e soprattutto una scollatura a dir poco vertiginosa. Lei si definisce una mamma “cool”, ma per i fan è anche super sexy. Guardare per credere.