Temptation Island 2020, Alessandro e la crisi con Sofia: "E' scappata 2-3 volte, 6 mesi di corna" | Video

06 luglio 2020 a

E' la coppia di Perugia a tenere banco a Temptation Island, 2020, la nuova edizione partita il 2 luglio e che giovedì 9 vedrà un nuovo appuntamento su Canale 5 in prima serata. Alessandro ha chiesto un falò di confronto con la fidanzata Sofia e lo show della rabbia di lui alle dichiarazioni di lei, fa il giro del web.

Alessandro in lacrime si rivolge agli altri concorrenti ripreso dalle telecamere: "Corna per sei mesi, è scappata due-tre volte". Dice "corni", per la verità, infuriato quando sente lei negarli.

"Deve dirmelo in faccia che sono stato io a tradirla, senza farmi passare da mer*a. Il mio sarebbe un amore malato? Lei fino ad agosto ha fatto come voleva. Non mi fa passare da bugiardo dopo che l'ho perdonata".

E' crisi e vediamo se giovedì ci sarà il falò. Sofia è rimasta infastidita dai riferimenti che lui fa al rapporto con l'ex moglie durante una chiacchierata: "Abbiamo due figli e un buon rapporto", spiega lui ad una ragazza single, la bella Beatrice. Confidenze che si fanno sempre più fitte, tanto che i due si trovano a ballare sensualmente insieme. "Io in tutto ciò dove sono? Io lo sapevo che lui faceva schifo così - sbotta Sofia in lacrime - E' un traditore, ma voleva far passare da traditrice me".

E così Sofia, di tutta risposta, si avvicina sempre di più ad un tentatore, a cui rivela tutte l sue perplessità sul rapporto: "Alessandro mi ha distrutta psicologicamente", gli spiega, negando di aver tradito il compagno in passato ed anzi accusando lui di averla tradita: "Mi ha tradita due volte, ma ho dubbi anche su altre cinque persone".

