Coronavirus, muore l'attore Nick Cordero: aveva 41 anni. In ospedale a Los Angeles da 90 giorni

Nick Cordero è morto a causa del Coronavirus. L'attore aveva 41 anni. Il contagio dal virus aveva costretto i medici all'amputazione di una gamba. Era stato in coma farmacologico. Cordero è morto ieri, domenica 5 luglio 2020, all'ospedale Cedars-Sinai di Los Angeles dopo più di 90 giorni trascorsi in ospedale. Ne dà notizia la moglie con un messaggio commosso.

"Dio ha un altro angelo in cielo adesso – ha scritto la moglie dell'attore – Nick era una luce che brillava, amico di tutto, bello da ascoltare. Era un attore e musicista incredibile. Ha amato la sua famiglia ed ha amato essere un padre e un marito". Nel 2019 era nato il primo figlio della coppia, il piccolo Elvis Eduardo Cordero.