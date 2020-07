Stasera in tv 5 luglio, su Rai 4 in seconda serata il film Vita da vampiro: la trama

Televisione

05 luglio 2020 a

a

a

Vita da vampiro è il titolo del film in programmazione stasera in tv, 5 luglio, seconda serata su Rai 4 a partire dalle ore 23:18. Genere commedia-horror, realizzato in Nuova Zelanda nel 2014. La regia è di Taika Waititi, Jemaine Clement che sono anche protagonisti della pellicola insieme a Jonathan Brugh, Ben Fransham. La trama. E' la storia di quattro vampiri multicentenari che decidono di vivere oltre il loro ruolo classico. Quindi non più castelli tristi in Transilvania e visi lunghi e pallidi. I vampiri cercano un compromesso tra il bisogno di sangue e la voglia di avere una vita sociale normale. Ci riusciranno?