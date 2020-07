Stasera in tv 5 luglio, su Canale 5 in seconda serata la serie Rise. La trama

05 luglio 2020 a

a

a

Stasera in tv, 5 luglio, Canale 5 in seconda serata propone la serie televisiva Rise (inizio mezzanotte e 10, quindi di fatto palinsesto del 6 luglio). Prima puntata dell'unica stagione perché dopo dieci episodi non fu dato seguito alla serie che racconta ciò che accade al liceo Stanton dove al professor Lou Mazzucchelli viene affidato il compito di occuparsi del corso di teatro. Vorrebbe portare in scena un musical che però va contro la mentalità della città. La stagione, composta da dieci episodi, fu trasmessa sulla Nbc dal 13 marzo al 15 maggio 2018. In Italia dal 7 settembre al 9 novembre su Premium Stories. La produzione ha poi deciso di non dare seguito alla serie.