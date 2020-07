Tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino scambio di frecciate. Dal super lato B al piatto di pasta

05 luglio 2020 a

Ormai Belen Rodriguez e l'ex Stefano De Martino si pungono a distanza ed ovviamente attraverso i social. Non in maniera esplicita, ma con frecciate e foto molto particolari. L'ultima pubblicata dalla modella argentina è l'esaltazione del suo fisico. Belen, infatti, posta un'immagine mentre prende il sole su un motoscafo. Costume incredibilmente sexy, lato B in bella mostra, atteggiamento apparentemente rilassato, come sembra voler testimoniare il post: "Calma, todo esta en calma...".

Ovviamente la collezione dei like è quella solita: centinaia di migliaia. Ma anche i commenti fioccano. Si va dalle battute velenose, ai complimenti, alle dichiarazioni d'amore. E c'è chi è convinto che la foto sia dedicata proprio al suo ex. Come quella che aveva pubblicato in precedenza.

L'immagine di una sedia accompagnata dalla frase "E adesso siediti...". Sono tutti convinti che sia un riferimento proprio a Stefano De Martino. E lui? Da parte sua preferisce pubblicare sulle Instastorie clip di Made al Sud, la trasmissione in programma domani, lunedì 6 luglio, alle ore 21.20 su Rai 2. Anche Stefano non risparmia una battuta: "Risate assicurate. Almeno per noi", scrive. In precedenza aveva pubblicato un lungo video per spiegare che la notizia di un suo flirt con Alessia Marcuzzi è solo una fake.

Ma anche immagini del Ristorante Rosiello di Posillipo e di uno splendido piatto di pasta. Come a dire... una bella domenica.