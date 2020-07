Elettra Lamborghini non si fa scappare il folle balletto TikTok di Antonio Razzi | Video

05 luglio 2020 a

Poteva forse mancare l'ex deputato e ex senatore Antonio Razzi nel profilo Instagram di Elettra Lamborghini? Evidentemente no, soprattutto se l'ex politico pubblica su Tik Tok il video che riproponiamo e che ovviamente la regina del twerking condivide, sicura di far ridere molti dei suoi quasi sei milioni di follower. Razzi si lancia in un censurabile balletto sulle note di Hola Kitty (Elettra Lamborghini & La$$a Feat. Bizzey).

Terminata la sua esperienza politica perché non ricandidato, Razzi ha partecipato a Ballando con le Stelle nel 2019 con la ballerina Ornella Boccafoschi, venendo eliminato nella quarta puntata. Evidentemente la passione per il ballo gli è rimasta dentro. Razzi è stato a lungo imitato da Maurizio Crozza.