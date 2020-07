Samanta Togni, messaggio d'amore dal lago di Piediluco al marito lontano: "Mi manchi" | Video

05 luglio 2020 a

Un'altra pubblica dichiarazione d'amore di Samanta Togni a Mario Russo, il suo "fresco" marito. La regina di Ballando con le stelle si concede qualche ora in motoscafo sul Lago di Piediluco e approfitta per dedicare una serie di Instastorie al suo uomo con un eloquente "Mi manchi" con tanto di cuore. Il dottore è dovuto partire per lavoro e Samanta è rimasta sola nella sua Terni.

La nostalgia è evidentemente notevole, visto che la splendida ballerina già diverse volte lo ha dichiarato pubblicamente. Samanta si consola con il lago e la tintarella, ma è palese che soffra l'assenza del suo amore. Il dottore, del resto, risponde poco dopo: Mi manchi molto!