Libia Anno Zero, stasera 5 luglio in tv su Rai 1 lo speciale dedicato al Paese in fiamme

Sarà dedicato alla Libia lo Speciale Tg1 in onda stasera in tv, 5 luglio, a partire dalle ore 23.40 su Rai 1. Libia Anno Zero, questo il titolo del reportage di Amedeo Ricucci che cerca di rispondere alle domande sul presente e sul passato di un Paese in fiamme. Da Tripoli a Misurata, l'interminabile sfida armata vede da una parte il governo del premier Fayez al Serraj e dall'altra il generale Khalifa Haftar (nella foto). Al Sisi, Erdogan e Putin sono gli ingombranti alleati di una guerra che non sembra avere una soluzione. Nella trasmissione in onda sul Tg1 annunciate interviste a Mohammed Arevi, Ashraf Shah, Federico Soda (OIM), Sacha Petiot (MSF), J.P. Cavalieri (UNHCR), Arturo Varvelli (CFR), Claudia Gazzini (ICG), Mattia Giampaolo (CESPI), Nancy Porsia.