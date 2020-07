Assisi su Rai 1, oggi in replica Con il cuore nel nome di Francesco. La gara di solidarietà continua

05 luglio 2020 a

Con il cuore nel nome di Francesco torna su Rai 1 in replica, oggi domenica 5 luglio, a partire dalle ore 15.55. Terminato Il meglio di Domenica In, infatti, sarà ritrasmessa la serata benefica condotta da Carlo Conti con la partecipazione di Gianni Morandi, già andata in onda il 9 giugno.

Video su questo argomento Con il Cuore da Assisi, Gianni Morandi canta Lucio Dalla: il video da brividi Federico Sciurpa

La solidarietà non si ferma. E' infatti ancora possibile aiutare i frati del Sacro Convento di Assisi, inviando un sms al numero 45515, fondi che vengono utilizzati per le mense francescane e per aiutare le famiglie colpite dal Covid. La gara di solidarietà andrà avanti sino al 15 luglio. La serata è stata capace di unire musica, cultura e spiritualità e di portare nuovamente Assisi al centro dell'attenzione.