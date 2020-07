Chernobyl, stasera in tv 5 luglio: La7 ripropone la puntata del processo

05 luglio 2020 a

Il grande successo della serie-evento Chernobyl spinge La7 a cambiare nuovamente il palinsesto. Stasera in tv, domenica 5 luglio, l'emittente propone nuovamente l'ultima puntata della fiction che racconta il disastro nucleare del 1986, già andata in onda giovedì. L'ultimo episodio racconta in particolare le vicende del processo.

Finiscono alla sbarra gli uomini ritenuti colpevoli della strage. Un finale drammatico. La programmazione della serie in chiaro è stata un vero e proprio successo per La7. La fiction è stata seguita da milioni di telespettatori al punto da rendere necessaria la replica.

La visione del quinto episodio sarà seguita da un approfondimento di Atlantide condotto da Andrea Purgatori (dalle ore 22.40) e dopo (dalle 00.20) Chernobyl, dove eravamo, uno speciale sulla serie e sul disastro.