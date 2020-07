Domenica In 5 luglio: Carlo Verdone, Patty Pravo, Isa Barzizza e Alessandro Siani

05 luglio 2020 a

Il meglio di Domenica In. Nella prima domenica di luglio 2020, oggi 5, Rai 1 ripropone le interviste e i servizi più interessanti della trasmissione condotta da Mara Venier. Si comincia alle 14 e si va avanti per poco meno di due ore, fino alle 15.55. Per quattro domeniche consecutive la rete ammiraglia della televisione di Stato riproporrà le interviste top di Mara che ha chiuso una stagione molto positiva in cui ha collezionato una media d'ascolto superiore all'anno precedente. Nella prima puntata di oggi saranno riproposti gli incontri con Carlo Verdone, Patty Pravo, Isa Barzizza e Alessandro Siani. Domenica In resta il talk più visto della televisione italiana.