Samanta Togni, cuscino in faccia e corsa al parco: che inizio di domenica!

05 luglio 2020 a

a

a

Cuscino in faccia, poi una bella corsa al parco. E' la mattinata di Samanta Togni, regina di Ballando con le stelle, costretta a trascorrere la domenica senza il marito Mario Russo, fuori Italia per lavoro. Samanta, che secondo i rumors potrebbe essere la prossima spalla di Giancarlo Magalli a I fatti vostri, si diverte come al solito a pubblicare i due brevi video sulle sue Instastorie.

La showgirl, e a quanto pare prossima conduttrice televisiva, sta vivendo un periodo particolarmente felice, grazie proprio al matrimonio con Mario Russo. I due in più circostanze hanno dato vita a pubbliche dichiarazioni d'amore proprio sui social.