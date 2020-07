Laura Chiatti e Marco Bocci festeggiano sei anni di matrimonio. L'attrice: "Ti amo"

Sara Nucoli 05 luglio 2020 a

Un post su Instagram per farsi gli auguri. Oggi 5 luglio, Laura Chiatti e Marco Bocci festeggiano sei anni di matrimonio. I due attori umbri si sono sposati infatti il 5 luglio 2014 nell'abbazia di San Pietro a Perugia per poi festeggiare con un banchetto alla Cantina Carapace di Bevagna.

Laura, magionese e 38 anni il prossimo 15 luglio, ha scritto così al suo Marco: "Buon anniversario amore.... noi siamo esattamente come in questa foto. Tu guardi me, io guardo avanti, ma qualcosa sopra di noi ci porta sempre e comunque a guardare nella stessa direzione.... ti amo". I due hanno due figli - Enea (5 anni) e Pablo (4) - e abitano a pochi chilometri da Marsciano, paese d'origine dell'attore.