Stasera in tv 5 luglio, in seconda serata su La7 Silkwood. La trama e il cast

Silkwood è il titolo del film in seconda serata stasera in tv, domenica 5 luglio, a partire dalle ore 23.30. Genere drammatico, realizzato nel 1983 negli Stati Uniti, regia di Mike Nichols. Il cast è di altissimo livello: Meryl Streep, Cher, Kurt Russell, Craig T. Nelson, Fred Ward. La trama: è la storia di Karen Silkwood che lavora in una azienda che si occupa di materiale atomico. Si accorge della contaminazione di un collega e viene trasferita altrove. A questo punto Karen entra nel sindacato ed inizia a denunciare le irregolarità che si verificano nell'azienda. Viene isolata e finisce per contaminarsi. Poi muore in uno strano incidente...