Stasera in tv 5 luglio su Canale 20 Mediaset il film In time: nel futuro il tempo si potrà comprare

05 luglio 2020 a

a

a

Si intitola In time il film in programma stasera in tv, 5 luglio, su Canale 20 Mediaset a partire dalle ore 21.04. E' una pellicola di fantascienza per la regia di Andrew Niccol. Ottimo il cast: Justin Timberlake, Amanda Seyfried, Cillian Murphy, Olivia Wilde, Alex Pettyfer, Johnny Galecki, Matt Bomer, Vincent Kartheiser, Yaya DaCosta, Bella Heathcote. La trama: nel futuro la modifica del gene dell'invecchiamento fa diventare praticamente immortali i più ricchi che possono acquistarlo. I poveri sono destinati a morire già a 25 anni. Will cerca di comprare il tempo per la madre, ma viene ingiustamente accusato di aver assassinato un ricco uomo ed è costretto a fuggire con Sylvia come ostaggio. Scoccherà l'amore?