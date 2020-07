Stasera in tv 5 luglio, su Rete 4 Freedom oltre il confine: Roberto Giacobbo racconta l'Italia

05 luglio 2020 a

a

a

Freedom oltre il confine, su Rete 4 dalle 21.25 torna la trasmissione condotta da Roberto Giacobbo, alla seconda puntata. Ancora una volta reportage all'avanguardia, approfondimenti, curiosità, storie importanti. Stavolta la puntata si occuperà di Napoli sotterranea, la Fontana di Trevi (Roma), le saline più grandi d’Europa (Puglia); la prima centrale elettrica (Milano), gli eremi di Celestino II (Abruzzo), il Graal del Maschio Angioino (Napoli). Il programma manda in onda il meglio delle stagioni 2018 e 2019, ma per chi si sia perso le trasmissioni del passato l'occasione è buona per soddisfare la propria curiosità su temi e approfondimenti molto interessanti sul nostro Paese.