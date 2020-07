Stasera in tv 5 luglio su Italia 1 il film La rivolta delle ex: la trama

05 luglio 2020 a

a

a

La rivolta delle ex. E' il film in programma in prima serata stasera in tv, 5 luglio, a partire dalle ore 21.30 su Italia 1. Commedia del 2009 realizzata negli Stati Uniti per la regia di Mark Waters. Ricco il cast con Matthew McConaughey, Jennifer Garner, Michael Douglas, Breckin Meyer, Lacey Chabert, Robert Forster, Anne Archer, Emma Stone, Daniel Sunjata, Noureen DeWulf. Connor, celebre fotografo, vive da eterno adolescente e dongiovanni. Quando crede di essere riuscito a dissuadere il fratello dall'idea di sposarsi, sogna i fantasmi della sua ex che gli mostrano un triste futuro. Al risveglio capisce che deve proprio cambiare qualcosa.