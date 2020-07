Stasera in tv 5 luglio, su Canale 5 torna Rosy Abate: la trama della puntata

05 luglio 2020 a

Su Canale 5 in prima serata stasera in tv, 5 luglio, nuovo appuntamento con Rosy Abate, la regina di Palerno. Seconda puntata della seconda stagione, ovviamente come sempre ricca di emozioni. La trama: dopo l'omicidio dell'ispettrice Aversa da parte di Leo, Rosy abbandona definitivamente il suo sogno di condurre una vita normale insieme al suo amato figlio. E' disposta a tutto pur di difenderlo. Il cerchio delle indagini però si stringe sul ragazzo e Rosy finirà per avvicinarsi sempre di più al suo nemico di sempre. Anche in questa seconda puntata non mancano le emozioni della serie molto apprezzata dai telespettatori Mediset.