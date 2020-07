Stasera in tv 5 luglio su Rai 4, il film Ossessione omicida: il cast e la trama

05 luglio 2020 a

Stasera in tv, 5 luglio, su Rai 4 il film Ossessione omicida con inizio alle ore 21.20. E' un thriller del 2014 per la regia di Sam Miller. Cast: Idris Elba, Taraji P.Henson, Henry Simmons, Leslie Bibb. La trama. Il film racconta la storia di un detenuto che sta scontando la pena per la morte di alcune persone. Perde la causa che in caso di vittoria lo avrebbe liberato dopo soli 5 anni di pena. I giudici lo considerano un narcisista psicopatico, un uomo violento, un bugiardo. Colin Evans non regge, uccide le guardie e decide di andare dall'ex fidanzata con cui stava preparando le nozze.