Stasera in tv 5 luglio, su Rai 3 il film L'incredibile vita di Norman con Richard Gere: la trama

L'incredibile vita di Norman è il titolo del film in prima visione Rai in programma stasera in tv, 5 luglio, su Rai 3. Thriller del 2016 realizzato negli Stati Uniti con la regia di Joseph Cedar. Cast di alto livello con Richard Gere, Lior Ashkenazi, Michael Sheen, Steve Buscemi, Josh Charles. La trama: Norman sostiene di essere un uomo d'affari, in realtà cerca di soddisfare le necessità degli altri nella speranza di ottenere in cambio rispetto ed ammirazione. Il suo colpo quando riesce ad avvicinare un uomo politico israeliano e a comprargli un paio di scarpe sperando di ottenere considerazione quando diverrà premier. Ma cos'altro capiterà?