Stasera in tv 5 luglio, Novantesimo minuto sera: il punto sulla Serie A

05 luglio 2020 a

a

a

Come al solito appuntamento con Novantesimo Minuto sera stasera in tv, 5 luglio, su Rai 2. Alle ore 21.05 torna la trasmissione di Rai Sport dedicata al calcio che fa il punto sul campionato di Serie A. Oltre a rivedere i gol della giornata, analisi e commenti sul torneo che vede la Juventus lanciatissima verso lo scudetto dopo aver stravinto il derby nel segno di Dybala e Ronaldo, ancora una volta tutti e due a segno nella sfida contro il Torino. Ovviamente al centro dell'attenzione anche le altre partite, in particolare quelle delle dirette inseguitrici della Vecchia Signora e della zona retrocessione.