Belen Rodriguez ha scoperto la relazione segreta di Stefano De Martino con Alessia Marcuzzi sull'Ipad di lui. Dagospia rivela

Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino. Dagospia fa nuove rivelazioni sulla presunta relazione segreta (smentita dallo stesso Stefano dopo la prima uscita della notizia). Oggi il sito di Roberto D'Agostino insiste, mentre Alessia Marcuzzi ha pubblicato una Stories su Instagram in cui ha mostrato un tritacarne, poi un post in cui ha messo in bella vista la copertina di un libro di Woody Allen intitolato A proposito di niente.

Dagospia, dicevamo che insiste. Così riporta che Belen avrebbe però scoperto di avere un “cespuglio di corna in testa, grazie alla relazione tra De Martino e la Marcuzzi, dall’iPad di lui che lei aveva collegato col suo iPhone”. Stefano De Martino ieri, come anticipato, non appena è uscita la notizia, su Instagram, ha smentito l'indiscrezione parlando di fake news. Ora questo nuovo capitolo.