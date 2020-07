Mara Venier con Domenica In il meglio della stagione dal 5 luglio al 26 luglio 2020: ospiti e anticipazioni

04 luglio 2020 a

a

a

Mara Venier con la sua Domenica In, tiene compagnia agli italiani per tutto il mese di luglio. La trasmissione di Rai1 non va in vacanza e da domani domenica 5 luglio 2020 fino al 26 luglio, ogni domenica andrà in onda con «Domenica In - Il meglio di», a partire dalle 14 fino alle 16. Sarà l’occasione per rivedere alcune delle più belle interviste di Mara Venier ai tanti e prestigiosi ospiti di questa lunga edizione di «Domenica In», tra le più seguite degli ultimi anni.

Mara Venier in piedi dopo la frattura: "Grazie al più figo degli ortopedici" | Video

Nella prima puntata, in onda domenica 5 luglio alle 14.00 Carlo Verdone, Patty Pravo, Isa Barzizza e Alessandro Siani. Nelle altre puntate Tiziano Ferro, Gianna Nannini, Giorgio Panariello, Carlo Conti, Achille Lauro, Loretta Goggi e Romina Power, Christian De Sica, Giovanna Ralli e tanti altri ospiti.