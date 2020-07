Stasera in tv 4 luglio, in seconda serata "Il delitto di Garlasco". Su Nove

04 luglio 2020 a

Stasera in tv 4 luglio, in seconda serata, va in onda lo speciale "Tutta la verità - Il delitto di Garlasco" (Nove, ore 23,35). Garlasco, Agosto 2007: Chiara Poggi viene trovata senza vita. Dopo un lungo processo, il fidanzato Alberto Stasi viene condannato in via definitiva. Viene ripercorsa l’intera vicenda per scoprire...Tutta la Verità seguendo le varie indagini, i punti di vista e quelle che sono state le lacune di un'inchiesta che ancora fa discutere e alimenta polemiche.