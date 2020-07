Elettra Lamborghini, scollatura da urlo e provocazione: "Foto con l'uccello in mano"

04 luglio 2020 a

a

a

Elettra Lamborghini continua a far parlare di sè. Grazie ai social e segnatamente al suo account Instagram dove la bella ereditiera ha pubblicato una foto nella quale appare in grande forma e con un pappagallo di grande taglia in mano.

Scollatura da capogiro, la Twerking Queen, si mostra ai suoi follower in tutto il suo splendore e con una didascalia che accompagna la fotografia che scatena i commenti oltre ai like. "Foto con l'uccello in mano", è la presentazione dell'immagine secondo l'interprete di Musica e il resto scompare, grande mattatrice anche dell'estate sui social.