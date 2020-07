Gigi D'Alessio, ritorno con Anna Tatangelo? "L'amore è un'altalena, a volte ti fa stare male ma..."

04 luglio 2020 a

Ultima puntata delle repliche di "20 anni che siamo italiani", lo show di Rai1 che andrà in onda stasera sabato 4 luglio dalle 21,25. Lo spettacolo, condotto da Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada, ha convinto critica e pubblico regalando serate all'insegna del divertimento e della buona musica. Il cantante si è raccontato a Famiglia Cristiana: "Venti anni fa con la canzone ‘Non dirgli mai’, presentata a Sanremo, ho iniziato a essere conosciuto anche fuori dall’ambito campano”, ha detto l’artista che sulla sua compagna di viaggio ha detto “e venti anni fa Vanessa Incontrada è arrivata in Italia. In questi vent’ anni sono accaduti tanti cambiamenti, il primo che mi viene in mente è il dilagare della tecnologia, che ha portato grandi vantaggi, ma che ci ha rubato il nostro tempo", ha aggiunto D'Alessio. Parlando d’amore il discorso inevitabilmente va a finire alla ex compagna Anna Tatangelo con cui si è recentemente separato. Il cantautore napoletano tuttavia non sembra escludere un ritorno: "L'amore a volte sembra una parola e nient’ altro, è strano, un giorno ti senti il mondo tra le mani altre volte ti sembra di sprofondare nell’universo. L’amore ti fa stare male, ma poi ti rinnamori e stai di nuovo bene, è un’altalena di emozioni. L’ unico amore che non muta è quello per Dio”, ha sottolineato ancora D'Alessio.