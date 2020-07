Gemma Galgani, l'ex Juan Luis Ciano fa l'accompagnatore per signore. Si propone anche come "regalo di compleanno"

04 luglio 2020 a

a

a

Gemma Galgani, dama di Uomini e Donne, fa sempre notizia. Stavolta indirettamente. Juan Luis Ciano, 58 anni, ex corteggiatore di Gemma alla trasmissione di Canale 5 condotta da Maria De Filippi, fa infatti l'accompagnatore per signore. Ne dà notizia il settimanale Nuovo tv, in edicola questa settimana. Il suo profilo, con tanto di foto, è su un sito per sole signore.

Gemma Galgani mostra un regalo: "Sorpresa mozzafiato" per la dama di Uomini e Donne

Nella presentazione si legge: "Sono un uomo maturo, discreto, solare, di classe, elegante e raffinato. Mi piace stare a contatto con la donna che richiede la mia partecipazione, dando il meglio di me, in qualsiasi circostanza." Ciano è pronto a fare l'accompagnatore per feste, cene, addii al nubilato, autista, finto fidanzato, finto marito, personal shopper e anche come "regalo di compleanno". Non c'è che dire.