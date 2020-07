Samuel Peron segue Samanta Togni: matrimonio con Tania Bambaci

04 luglio 2020 a

Samanta Togni ha fatto da apripista. Si sposa infatti un altro protagonista di Ballando con le Stelle: convola a nozze Samuel Peron. In una intervista rilasciata al settimanale Di Più, nel numero in edicola da oggi sabato 4 luglio, il ballerino ha annunciato che sposerà il prossimo anno la fidanzata storica, la modella e attrice siciliana Tania Bambaci.

Samuel Peron e Tania Bambaci si sposeranno nell’estate 2021 in Sicilia, terra natale della sposa. Il matrimonio sarà organizzato sulla spiaggia, in maniera romantica ed elegante. Peron ha già chiarito che tra gli invitati ci saranno Milly Carlucci e tutti gli altri protagonisti di Ballando con le Stelle, come accaduto alle recenti nozze di Samanta Togni in Umbria.