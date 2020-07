Stasera in tv 5 luglio, Non dirlo al mio capo su Rai 1: Lisa scopre i segreti d Fabrizio

05 luglio 2020 a

Stasera in tv, 5 luglio, su Rai 1 prima serata dedicata alla serie Non dirlo al mio capo. Dalle 21.25 va in onda il nono episodio della prima stagione della fiction. Il titolo della puntata è Fidarsi... è bene? Regia di Giulio Manfredonia e Riccardo Donna. Nel cast Vanessa Incontrada, Lino Guanciale, Giorgia Surina, Chiara Francini, Andrea Bosca, Aurora Ruffino. La trama: Enrico decide di aiutare Fabrizio dopo aver assistito ad un suo litigio con il padre, ma intanto Lisa scopre i segreti che proprio Fabrizio aveva evitato di confidarle. Il loro rapporto viene messo a durissima prova.