Uomini e Donne, Giovanna Abate e la storia d'amore con Sammy. La decisione della tronista

04 luglio 2020 a

a

a



Cosa sta succedendo, dopo Uomini e Donne, fra Giovanna Abate e Sammy Hassan? Il silenzio, dopo settimane di illazioni seguite alla fine della trasmissione, si rompe con le dichiarazioni di lei. Affermazioni che chiariscono poco ma fanno comunque capire il momento che la coppia sta attraversando. Questi ultimi giorni li hanno vissuti in maniera separata: lei a Roma e lui a Milano. Questione di impegni di famiglia e professionali. Ma tutto, anche se i fan della coppia si augurano di no, ha fatto pensare a una rottura fra i due.

Ora c'è, come dicevamo, una intervista, rilasciata dall'ex tronista romana. Parla al magazine di Uomini e Donne dove racconta la sua verità. Giovanna non si sente ancora a pronta a svelare qualche cosa in più sulla sua storia d’amore e ha dichiarato di voler dapprima prendersi del tempo per pensare a cosa sta accadendo. E poi, quando avrà fatto chiarezza, sarà la prima a raccontare ogni cosa. Dichiarazioni che aggiungono poco, se non che questo tra i due è un momento di transizione e riflessione. Nessuna rottura quindi, ma nemmeno passi avanti.