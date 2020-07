Elisabetta Canalis, foto sexy per il ritorno in Sardegna: la prima volta degli scatti in costume

04 luglio 2020 a

Elisabetta Canalis torna nella sua Sardegna e le foto che propone sul suo account Instagram sono mozzafiato. Il ritorno nella sua terra dopo il lockdown significa mare, splendido quello della Sardegna, e gli scatti in costume finiscono sul social per la prima voltainsieme a un panorama da sogno.

Foto che hanno scatenato like e commenti da parte dei numerosi fan di Elisabetta la quale nel corso delle ultime settimane ha mostrato sul proprio account come si tiene in forma fra duri allenamenti (e costanti) insieme a una corretta alimentazione. Fisico statuario per scatti che hanno fatto subito il giro del web.